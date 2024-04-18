Стало известно, сколько получает Глюкоза за выступление

Продюсер Сергей Лавров уверил, что перезапуск Максом Фадеевым проекта Глюк'oZа никак не скажется на карьере певицы Натальи Ионовой-Чистяковой, более известной как Глюкоза. Его слова передает The Voice.

«У нее давным-давно новый продюсер, новый директор. Да, у Наташи нет тех туров, которые были раньше. Да они ей в принципе и не нужны», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что артистка финансово независима и напомнил, что она замужем за успешным бизнесменом Александром Чистяковым. Лавров предположил, что исполнительнице «хватает денег».

«У Наташи есть корпоративы, причем не из дешевых. Знаю, что она берет за них около €20-30 тыс.», — отметил он.

16 апреля Фадеев анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перезапуск группы Глюк'oZa. Он заявил, что новый трек «Мыши» выйдет 19 апреля. До этого продюсер сообщал, что к проекту не присоединится Наталья Чистякова-Ионова. Продюсер принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Он напомнил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки и что проект был направлен на детскую аудиторию.

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