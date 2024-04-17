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Гуф помирился с бывшей женой: «Пытаемся быть нормальными»

Блогерша Юлия Королева опубликовала фото с Гуфом и дочерью на прогулке

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yuliyakorolevaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Юлия Королева выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместный снимок со своим бывшим супругом, рэпером Гуфом.

«Пытаемся быть хотя бы нормальными родителями. И выстраивать взрослые отношение как папа и мама Ти. Интересно насколько нас хватит», — написала девушка (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru») .

Комментируя совместный снимок, блогерша призналась, что на нем семья выглядит довольной. При этом Королева напомнила поклонникам, что пара «может кринжа дать».

29 ноября 2023 года рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживала с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. Рэпер заявлял, что лично оплатил проживание экс-супруги. Позже модель пожаловалась, что Гуф угрожал жизни ее ребенка. Она призналась, что намерена через суд лишить рэпера родительских прав.

У Алексея Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. Причиной расставания стали измены артиста и пагубные привычки.

В декабре 2021 года Гуф женился на блогерше Юлии Королевой. В мае 2022-го у пары родилась дочь Тина. 24 апреля 2023-го Алексей заявил, что разводится с супругой. При этом он сообщил, что будет участвовать в жизни их дочери. Вскоре рэпер и блогерша воссоединились, но ненадолго. В октябре прошлого года Гуф и Королева развелись. Сейчас артист состоит в отношениях с девушкой по имени Разият Салахова.

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