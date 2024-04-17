Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии Куклачева после инфаркта

Клоуна Куклачева перевели в обычную палату из реанимации после инфаркта

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста.

Отмечается, что врачи оценивают состояние Куклачева как стабильное, а сам дрессировщик хочет скорее вернуться к работе.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи с инфарктом и прооперировали.

15 апреля Telegram-канал Mash писал, что его оставят в реанимации еще на неделю. По данным канала, в первый же день после операции на сердце клоун звонил своему сыну Дмитрию и давал ему указания насчет управления цирком и работе с кошками. Врачи обеспокоились трудоголизмом Куклачева, так как в данный момент ему нельзя даже разговаривать.

На следующий день сын дрессировщика Дмитрий рассказывал, что отец в тяжелом состоянии, но уже строит планы на будущее. По словам наследника, он увидел в глазах отца огонь во время их совместной беседы. По его словам, близкие ожидают, что к конце недели врачи уже переведут отца в обычную палату.

Ранее Лолита раскрыла реакцию Пугачевой на участие в вечеринке Ивлеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами