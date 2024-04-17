Стало известно о состоянии Куклачева после инфаркта

Клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста.

Отмечается, что врачи оценивают состояние Куклачева как стабильное, а сам дрессировщик хочет скорее вернуться к работе.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи с инфарктом и прооперировали.

15 апреля Telegram-канал Mash писал, что его оставят в реанимации еще на неделю. По данным канала, в первый же день после операции на сердце клоун звонил своему сыну Дмитрию и давал ему указания насчет управления цирком и работе с кошками. Врачи обеспокоились трудоголизмом Куклачева, так как в данный момент ему нельзя даже разговаривать.

На следующий день сын дрессировщика Дмитрий рассказывал, что отец в тяжелом состоянии, но уже строит планы на будущее. По словам наследника, он увидел в глазах отца огонь во время их совместной беседы. По его словам, близкие ожидают, что к конце недели врачи уже переведут отца в обычную палату.

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