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Солист «Зверей» помог пенсионерке и пригласил на концерт

Певец Роман Билык подарил билет на концерт пенсионерке, которой помог

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вокалист группы «Звери» Роман Билык рассказал, что пригласил на концерт пенсионерку, которую встретил на Центральном рынке в Ростове. Слова исполнителя цитирует kp.ru.

«Смотрю — женщина идет с тачкой, тащит какой-то мусор, ветки. Решил ее сфотографировать и незаметно подошел. А она говорит: «Сынок, а ты помоги мне». Конечно, помог выбросить мусор», — заявил Билык.

Этой историей музыкант поделился на концерте, проходившем 16 апреля. Он добавил, что позднее познакомился с женщиной и узнал, что ее зовут Лидия Петровна. Она пишет книги. Когда Билык рассказал о себе, то пенсионерка попросила у него билет на концерт и пообещала, что придет на выступление.

«Не знаю, здесь ли сейчас Лидия Петровна», — сказал музыкант, оглядывая зал.

Затем на пенсионерку навели камеру, показав женщину на большом экране. Она, отмечает kp.ru, смущенно помахала своему новому знакомому и пообещала отправить фотографии, которые они сделали во время первой встречи.

В начале марта народный артист России Марат Башаров прервал спектакль, чтобы помочь зрителю. Артист побежал к человеку, которому внезапно стало плохо. Позднее мужчине оказали медицинскую помощь, и он пришел в себя, а затем уехал домой вместе с родственниками.

Ранее Инстасамка показала первые занятия по вокалу.

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