Новую экранизацию романа «В списках не значился» представят в 2025 году

Новую экранизацию повести Бориса Васильева «В списках не значился» представят к юбилею Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов проекта.

«Это лейтенантская проза о человеке, который только входит в мир и за 300 дней становится богом войны. Это тот неизвестный солдат, которому ставят памятники по всей стране», — рассказывает исполнитель одной из главных ролей, актер Владимир Машков.

Машков признался, что давно мечтал с актерами и студентами театральной школы Олега Табакова в момент отпуска снять кино.

«Такое произведение на киноэкране необходимо, чтобы мы знали откуда мы. Особенно для молодого поколения», — уверен он.

В фильме также снялись Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Сергей Угрюмов, Яна Сексте. Съемки пройдут в августе 2024 года в Бресте.

По сюжету повести девятнадцатилетний лейтенант Николай Плужников прибывает к месту службы в Брестскую крепость поздно вечером 21 июня 1941 года и не попадает в списки части. Утром лейтенант берет на себя командование гарнизоном и принимает первый бой с фашистами. В 1995 году вышла экранизация книги «Я — русский солдат» Андрея Малюкова.

Накануне «Газета.Ru» выбрала семь достопримечательностей Санкт-Петербурга, где снимались популярные фильмы.

Ранее космонавт Сергей Корсаков рассказал, как снимал клип Uma2rman на МКС.