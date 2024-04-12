Айза пожаловалась на нехватку трусов после возвращения из Таиланда

Блогер Айза в своем Telegram-канале призналась, что ей холодно в Москве без трусов.
«Я полтора года ходила без трусов, а в Москве мне без них холодно! Посоветуйте, где купить трусы? Красивые», — спросила Айза у фанатов.
Она добавила, что сейчас занята в основном предоперационной подготовкой — блогер хочет скорректировать шрамы на груди после пластики, поэтому вынуждена сдавать анализы и консультироваться с врачами. Айза до сих пор не уверена, что ее допустят до операции.
Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца.
Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным. На данный момент блогерша не общается с отцами своих детей.
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