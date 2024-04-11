Водонаева о пародии Сатира на Кологривого: «Жестковато»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева оценила в Telegram-канале пародию комика Сатира на актера Никиту Кологривого, назвав ее «жестковатой».

Водонаева считает, что за такой ролик Сатир может получить по лицу от Кологривого.

В ролике Сатир изображает Кологривого, который объясняет свои недавние скандалы. К примеру, в пародии актер заявил, что укусил девушку, чтобы вжиться в роль собаки.

«Чтобы эту собаку понять, я покусал бабу. Вот вроде получилось. Я думаю, что сыграю хорошо. А еще недавно предложили роль петуха, но семи суток мне не хватило, чтобы вжиться», — сказал Сатир от лица Кологривого.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

В апреле телеведущий Марат Башаров заявил, что считает неудивительным скандальное поведение Кологривого, так как слава пришла к нему в молодом возрасте. Артист отметил, что на месте коллеги пошел бы бесплатно поработать уборщиком на месяц в том ресторане, где устроил пьяный дебош.

Ранее Евгений Князев поддержал слова Кологривого о необходимости актерского образования.