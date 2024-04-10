Актер «Улиц разбитых фонарей» спас женщину в Петербурге: «Тряслись руки»

Актер Филипп Азаров, снимавшийся в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила», поделился историей, как спас потерявшую сознание на улице Петербурга женщину. Его слова передает kp.ru.

«Мы сидели с женой в машине. Женщина, стоявшая на остановке, просто упала. Потеряла сознание. Мы выскочили на помощь, но на самом деле настоящий герой — другая женщина, которая шла мимо», — рассказал артист.

Он добавил, что другая свидетельница инцидента начала делать женщине непрямой массаж сердца, что спасло ей жизнь. Азаров в этот момент вызвал скорую и проконсультировался с врачом, что нужно делать в подобных случаях. Ему посоветовали положить пострадавшую на бок и дожидаться врачей, не давая при этом потерять сознание.

«У меня нет ни медицинского, ни экстремального опыта, никогда такого не происходило со мной. У нас тряслись руки», — заявил мужчина.

Недавно в Петербурге пенсионерка помогла поймать курьера мошенников. Женщина не поверила звонившим ей мошенникам, позвонила в полицию и помогла задержать курьера аферистов.

Ранее стало известно, что участника арт-группы «Явь» Воронина задержали в ТЦ «Охта Молл» в Петербурге.