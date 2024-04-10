Шоумен Дворцов считает, что Ургант скоро вернется на «Первый»

Шоумен Сергей Дворцов высказал предположение о возможном возвращении телеведущего Ивана Урганта на телеэкраны. Как он заявил в беседе с NEWS.ru, тут свою роль может сыграть отец Ивана Урганта — Андрей Ургант.

По мнению Дворцова, Иван Ургант скоро может вернуться на Первый канал со своим популярным вечерним шоу.

Андрей Ургант проживает в России, здесь он занимается бизнесом, и его семья известна в определенных кругах. По словам Дворцова, Иван вернется на телевидение, вероятно, с программой «Вечерний Ургант», которую он ведет. Согласно его догадкам, отец Ивана может сыграть значительную роль в этом возвращении, оказав поддержку своему сыну.

Шоумен подчеркнул, что Иван Ургант до сих пор не изменил своего отношения к СВО, так как публично не высказался о событиях в стране. Дворцов считает, что для телеведущего такое поведение недопустимо, учитывая его популярность и успех именно в России.

До этого актер Андрей Ургант признался, что не смотрел фильм Николая Солодникова с его сыном в одной из главных ролей. По данным СМИ, отца телеведущего Ивана Урганта не пригласили на закрытый показ ленты Солодникова, который состоялся 6 апреля в одном из московских клубов.

Ранее Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино.