В США разгорелся скандал вокруг фото гениталий Майкла Джексона

Представители лейбла MJJ Production, владеющего правами на творческое наследие Майкла Джексона (1958-2009), заподозрили его обвинителей в попытке получить фото гениталий звезды. О скандале, который разгорелся вокруг изображения половых органов артиста, пишет TMZ.

Компания хочет запретить Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку доступ к материалам дела, возбужденного против Джексона в 1993 году по обвинению в педофилии и после закрытого. По мнению обратившихся в суд представителей звезды, Робсон и Сейфчак, заявлявшие ранее, что артист до них домогался, хотят заполучить изображения его гениталий и опубликовать их.

«Попытка истцов получить эту конфиденциальную, частную и не относящуюся к делу информацию вопреки предыдущему постановлению суда об отмене особенно вопиющая», — уверены представители Джексона.

Сами Робсон и Сейфчак заявляют, что хотят доказать: компании Джексона покрывали его.

В 2019 году Робсон и Сейфчак приняли участие в съемках фильма «Покидая Неверленд», где рассказали о том, что пережили детьми в особняке поп-звезды.

В 2023 году суд возобновил поданные Сейфчаком и Робсоном иски о педофилии против Майкла Джексона.

В 2013 году мужчины уже подавали в суд на корпорации MJJ Productions и MJJ Ventures Inc., которыми при жизни владел Джексон и которые, по мнению истцов, должны были защитить их от абьюза. В 2020 году иски были отклонены Верховным судом Лос-Анджелеса, поскольку суд пришел к выводу, что корпорации якобы никак не могли защитить детей.

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