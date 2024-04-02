Ольга Орлова раскрыла, как поступит в случае банкротства мужа

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что будет содержать мужа Валерия в случае банкротства.

Орлова объяснила, что ее супруг является частью семьи, и она поддержит его в случае неудач и финансовых потерь. Она уточнила, что сейчас ее муж обеспечивает всю семью. По словам артистки, Валерий никогда не жил за ее счет.

«Если когда-нибудь у него будут трудности, я всегда поддержу и сделаю все для нашей семьи», — отметила телеведущая.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть 22-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В октябре 2023 года Орлова призналась, что хочет от своего мужа еще десять детей. Однако артистка сомневается, что это произойдет. 46-летняя певица намекнула, что возраст не позволит ей родить столько малышей.

Ранее Ольга Орлова рассказала об обиде из-за критики ее воспитания.