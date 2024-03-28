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Федор Бондарчук назвал фильм, который может стать новой вехой в истории российского кино

Режиссер Бондарчук: «Сто лет тому вперед» может стать новым витком развития кино

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Кинокомпания «Водород»

Режиссер и продюсер фильма «Сто лет тому вперед» Федор Бондарчук заявил, что картина может стать началом новой вехи в истории российского кино. Об этом пишет ТАСС.

«Фильм стоит на крепких и мощных плечах российских режиссеров и российской культуры подобного жанра. Картина, которую мы сегодня представляем, это главная картина наших студий. <…> Может быть, она положит начало совершенно другому этапу развития российского кино», — отметил Бондарчук.

Он выразил надежду, что «Сто лет тому вперед» назовут главным фильмом 2024 года, так как студия проделала немалую работу над экранизацией одноименного романа писателя-фантаста Кира Булычева. По словам Бондарчука, шоураннеров нередко обвиняли в плагиате, якобы они заимствовали персонажей из зарубежных киновселенных, однако режиссер заверил, что авторы фильма вдохновлялись произведениями, написанными не менее 30 лет назад.

Роль Алисы Селезневой сыграла Дарья Верещагина, Коли Герасимова — Марк Эйдельштейн. Кроме того, в картине приняли участие Александр Петров в роли космического пирата Весельчака У и Константин Хабенский в роли профессора Селезнева.

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