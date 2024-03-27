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Кушанашвили об актерском таланте Кологривого: «Мой кот Фенька, такой уровень»

Телеведущий Отар Кушанашвили назвал укусившего официантку Кологривого дураком

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Отар Кушанашвили считает, что актер Никита Кологривый повел себя неправильно после скандала в новосибирском баре. Своим мнением телеведущий поделился на YouTube-шоу «Каково?!».

«Ну дурак? Упади на колени, бей лбом своим пустым пол и говори: «Извините, вел себя как свинья», — посоветовал звезде «Слова пацана» Кушанашвили.

Телеведущий заявил, что артист должен был сразу же извиниться перед поклонниками и признался, что сам не раз попадал в подобные инциденты. Кушанашвили также высказался об актерском таланте Кологривого, сравнив артиста со своим котом.

«Все, что я видел в исполнении Никиты — это мой кот Фенька, который выпрашивает еду по утрам. Вот такой уровень», — признался телеведущий.

21 марта суд назначил актеру Никите Кологривому семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве. По данным СМИ, на звезду сериала «Слово пацана» подали заявление в полицию сотрудники заведения, где артист в ночь на 19 марта «очень сильно хулиганил», был пьян, нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме.

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