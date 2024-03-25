В Сибири снимут фильм о Герое России, совершившем подвиг на СВО

В России снимут художественный фильм о совершившем подвиг на СВО Герое РФ Мергене Донгаке. Об этом ТАСС сообщил продюсер кинокомпании «Ветер перемен» Владислав Кафеев.

«Мы планируем в 2025 году начать съемки художественного фильма о Герое России из Тувы Мергене Донгаке. С Мергеном мы познакомились, когда готовили документальный альманах о героях СВО. Конечно, его подвиг впечатлил, поэтому было решено снимать художественный фильм», — подчеркнул Кафеев.

По его словам, большая часть съемок пройдет в Туве, Хакасии и Краснодарском крае. На роль Героя России пригласили заслуженного артиста Алтая и Тывы Амаду Мамадакова. Сам Мерген Донгак будет активно привлекаться к съемочному процессу, с ним будут советоваться, пояснил продюсер. Кафеев также не исключил возможности съемок на территории ЛНР.

Мерген Донгак получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные на СВО. Солдат вывел из-под огня раненого командира и взял командование на себя, несмотря на превосходящие силы противника. Донгак смог выстоять под ударом врага и обратить его в бегство.

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