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Дима Билан посетил мемориал у «Крокуса»

Певец Дима Билан ранним утром возложил цветы к мемориалу у «Крокуса»

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Дима Билан/Dima Bilan/VK

Певец Дима Билан ранним утром 25 марта приехал к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла». Об этом он рассказал у себя в социальных сетях.

Артист прибыл на место, где 22 марта произошел теракт, после ночных съемок. Он возложил цветы к концертной площадке и напомнил, что именно здесь проводил свои концерты в последние годы.

«Буквально месяц назад мы встречались здесь на моих больших сольных шоу. И я приезжал всегда в это место с особым трепетом, волнением перед сценой», — признался он.

Билан не скрывает, что теперь ему больно приходить сюда.

«Родные стены, которые дарили нам счастье, сегодня отражение нашей всеобщей боли», — написал он.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Накануне мемориал посетил актер Иван Охлобыстин.

Ранее в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» телеканалы перенесли развлекательные передачи.

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