Волочкова намекнула, что хочет в качестве извинений от Сергея Лазарева

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на фото певца Сергея Лазарева с ее картонной фигурой.

«С большим уважением отношусь к Сергею и его творчеству. Однако традиционно… Мужчина, признавший свою оплошность, в качестве извинения преподносит женщине цветы и открытку. К чужеродным западным ценностям в форме картонных фото и иных предпочтений я отношусь терпимо… Это индивидуальный выбор каждого человека», — написала Волочкова.

Таким образом она отреагировала на извинения певца на телешоу после отказа фотографироваться с танцовщицей на светском мероприятии. Она также добавила, что картонная фигурка в шпагате пришлась ей по душе. Волочкова выразила надежду, что в ближайшем будущем такая фигура окажется в ее «царственном доме».

Сергей Лазарев в эфире «Шоу Воли» признался, что не стал фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на красной дорожке из-за нехватки времени. Лазарев признался, что был удивлен публичным комментариям Волочковой, которая решила подлить масла в огонь, раздуваемый прессой. В конце передачи артист сфотографировался с картонной фигурой балерины и даже взял ее на руки.

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