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Онлайн-кинотеатры за год увеличили выпуск оригинальных проектов вдвое

TelecomDaily: видеосервисы за год увеличили выпуск оригинальных проектов вдвое

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Пресс-служба Сбера

Российские онлайн-кинотеатры за 2023 год увеличили выпуск оригинальных фильмов и сериалов до 156, что почти вдвое больше, чем в 2022-м. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет аналитического агентства TelecomDaily.

По итогам 2023 года видеосервисы наблюдали рост как прибыли, так и количества зрителей, однако основной причиной развития остается выпуск собственных проектов, рассказали участники рынка. Отечественные компании успешно воспользовались освободившейся после ухода зарубежных конкурентов нишей.

Лидером по итогам года стал кинотеатр Start с 33 проектами. Второе место принадлежит KION (27), третье место — у Premier (24).

В плане выпуска полнометражных кинолент тройка сервисов выглядит следующим образом: на первом месте Start (15 картин), вторым идет KION (11), третье место у Оkko (9). По данным абсолютного большинства пользователей, лучшим поставщиком оригинальных фильмов и сериалов стал Start, в тройке лидеров также Wink и Кинопоиск.

Сообщалось, что из российских онлайн-кинотеатров удалили сериал «Алиса не может ждать» режиссера Наталии Мещаниновой.

Ранее российский видеосервис оштрафовали за распространение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)*-информации.

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