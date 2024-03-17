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Сын Алексея Учителя рассказал о разногласиях с отцом: «Недельку не разговаривали»

Сын Алексея Учителя Илья заявил, что спорил с режиссером на съемочной площадке

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Режиссер Алексей Учитель и его сын Илья рассказали в шоу «Однажды», что часто спорят на съемочной площадке.

Учитель-младший объяснил, что у него с отцом возникают творческие разногласия. К примеру, на этапе монтажа «начинался страшный скандал». Учитель-старший уточнил, что дело до драки не доходило, однако порой было тяжело работать. Кинематографист подчеркнул, что не делал поблажек для сына из-за кровного родства.

«Все-таки разговариваем на профессиональном языке, и неважно папа, сын. Я продюсер картины, и я кое-что понимаю именно в монтаже», — объяснил режиссер.

Учитель-младший отметил, что они с отцом могли «недельку не разговаривать», а затем продолжить работу. Как отметил режиссер, чаще в спорах уступал Илья.

«Дело не в том, что он уступчив до каких-то падений. Нет, просто он слышит. Это самое главное — не уступать тупо: «Вот я сказал, а ты это сделай», — а чтобы человек понял», — заявил Учитель-старший.

Алексей Учитель и его сын совместно работали над фильмом-сказкой «Летучий корабль». Илья выступил в качестве режиссера, а Алексей — продюсера.

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