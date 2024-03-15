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«Угомоните мальчика»: Панин посоветовал Кологривому потрогать его за ногу

Актер Алексей Панин высмеял скандальные высказывания Кологривого

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Алексей Куденко/РИА Новости

Актер Алексей Панин высмеял скандальные высказывания Никиты Кологривого и предложил звезде «Слова пацана» потрогать его за ногу. Об этом пишет Telegram-канал «Светский журнал».

«Угомоните этого мальчика несчастного. Он снялся в одном сериале, он позволяет себе хамские высказывания в адрес великих людей. Ты не актер. Вы [грязь] из-под ногтей. Какой-то Никита... Иди потрогай меня за ногу!» — высказался Панин.

Он пожаловался, что россияне искренне верят в талант Кологривого, который Панин считает переоцененным. Он несколько раз обматерил своего коллегу по сцене и напомнил, что ему симпатизировали такие актеры, как Владимир Этуш и Вячеслав Шалевич, которых считают известными профессионалами актерского мастерства.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее Егор Крид вспомнил о бабушке на концерте в Екатеринбурге и заплакал.

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