«Пускай рожают»: Людмила Поргина о пополнении в семье Петросяна

Актриса Людмила Поргина поддержала Татьяну Брухунову и Евгения Петросяна после новостей о появлении второго ребенка в семье. Об этом пишет PROZvezd.

«Это же им решать: ему и его молодой жене. Раз они делают детей, слава Богу. Значит, они хотят их иметь. А как долго он сможет их воспитывать и сколько сможет им дать своей жизни, только одному Богу известно. Дай Бог, чтобы смог подольше. Мы указывать не можем! Хотят — пускай рожают», — подчеркнула Поргина.

13 марта сообщалось, что Евгений Петросян вновь стал отцом. Татьяна Брухунова рассекретила рождение второго ребенка в свой день рождения, опубликовав семейное фото в соцсетях. В 2023 году в сети появились слухи, что Брухунова вновь беременна, однако женщина их опровергла.

Брухунова стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

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