Со звезды «Кухни» не стали взыскивать 8 млн рублей за отказ сниматься в фильме

Арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию компании «Мотор фильм студия» против актера Виктора Хориняка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Суд отказался взыскивать восемь млн рублей с Хориняка за отказ сниматься в картине «Любви не бывает» без предупреждения. При этом артист все равно должен выплатить компании 178 тысяч рублей компенсации — 100 тысяч рублей неустойки, 30 тысяч за юридические услуги и 48 тысяч рублей госпошлины.

По данным издания, «Мотор фильм студия» в марте 2023 года подписала договор с Хориняком на исполнение роли главного героя Саши в романтической комедии. Ему перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае выслали рабочий график.

15 июля, утверждают представители студии, Хориняк не пришел на примерку, а 16 июля — на читку. Уважительных причин, уточняют на студии, актер не предоставил, а позже артист официально отказался от съемок и вернул аванс. Хориняка пришлось заменять Владимиром Яглычем.

Виктор Хориняк известен по роли бармена Константина в проектах «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд» и Ивана Найденова в трилогии «Последний богатырь».

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