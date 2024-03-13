Телеведущий Бабаев рассказал о своей молодой жене

Телеведущий Сергей Бабаев признался в беседе с lady.mail.ru, что познакомился с супругой Юлией в 2022 году.

Бабаев рассказал, что Юлия была его ученицей в Школе Первого Канала. В том году к нему на обучение пришли четыре девушки, одной из которых оказалась его будущая супруга. Юлия младше 47-летнего шоумена на 14 лет.

«У меня как-то сразу сердце зашлось: а вдруг кто-то из них — моя судьба? Так и оказалось. Юля мне сразу очень понравилась. Мы больше года встречались, потом я сделал ей предложение и 31 августа мы поженились», — поделился телеведущий.

Юлия родом из Курска, где была ведущей прогноза погоды на одном из местных телеканалов. Позже она переехала в Москву, где шесть лет преподавала русский язык и литературу в школе. Сейчас она работает преподавательницей в колледже предпринимательства. По словам Бабаева, Юлия хочет вернуться на телевидение, однако пока нет такой возможности.

Бабаев признался, что дети от прошлого брака с трудом приняли Юлию в семью. Его первой супруги не стало в 2021 году.

«Как и следовало ожидать, сначала — не очень (приняли в семью). Но потом, после долгих разговоров и объяснений, смирились. Привыкли. Юле, конечно, пришлось для этого проявить терпение. Детей можно понять: это мне она — любимая, а им — чужая тетя», — рассказал шоумен.

Ранее Бабаев рассказал, как поддерживает себя в форме.