Боня осталась без жилья в Монако после проблем с ВНЖ

Блогерша и телеведущая Виктория Боня осталась без жилья в Монако. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным издания, арендованный дом Бони выставили на продажу за €3 млн 190 тысяч. Telegram-канал отметил, что жилье находится не в Монако, как утверждает телеведущая, а в «крошечном городке» на юге Франции.

1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции. Известно, что хирургическое вмешательство прошло в Лос-Анджелесе. Телеведущая объяснила, что для нее было очень важно сделать операцию именно в тех числах.

Боня отметила, что бывший возлюбленный, бизнесмен Алекс Смерфит, помог ей со сбором документов для продления ВНЖ. В скором времени блогерша сообщила, что вернулась в Монако.

Боня проживала в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на сложности и апатию.