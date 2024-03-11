Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боня осталась без жилья в Монако после проблем с ВНЖ

«Светский хроник»: арендованный дом Виктории Бони выставили на продажу за €3 млн

close
100%
Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня осталась без жилья в Монако. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным издания, арендованный дом Бони выставили на продажу за €3 млн 190 тысяч. Telegram-канал отметил, что жилье находится не в Монако, как утверждает телеведущая, а в «крошечном городке» на юге Франции.

1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции. Известно, что хирургическое вмешательство прошло в Лос-Анджелесе. Телеведущая объяснила, что для нее было очень важно сделать операцию именно в тех числах.

Боня отметила, что бывший возлюбленный, бизнесмен Алекс Смерфит, помог ей со сбором документов для продления ВНЖ. В скором времени блогерша сообщила, что вернулась в Монако.

Боня проживала в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на сложности и апатию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами