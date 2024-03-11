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Билли Айлиш и Марк Руффало поддержали Палестину на «Оскаре»

Певица Билли Айлиш пришла на «Оскар» со значком в поддержку Палестины

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Mike Baker/AMPAS/AdMedia/Global Look Press

Несколько звезд поддержали Палестину в конфликте Израиля с ХАМАС на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Page Six.

Певица Билли Айлиш и ее брат-музыкант Финнеас, актеры Марк Руффало, Ава Дюверней и Махершала Али пришли на мероприятие с красными значками в рамках акции «Artists4Ceasefire» («Артисты за прекращение огня»). На значке изображен контур ладони с маленьким черным сердцем в ней. Всего в акции приняло участие 400 звезд и активистов.

«Значок символизирует коллективную поддержку немедленного прекращения огня насовсем, освобождения всех пленных и срочных поставок гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе. Сострадание должно преобладать», — говорится в пресс-релизе акции.

Церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» прошла 10 марта 2024 года. Подробнее — в трансляции «Газеты.ru».

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