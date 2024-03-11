Названа актриса, получившая «Оскар» за роль второго плана

Актрисе Давайн Джой Рэндольф вручили премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Оставленные» (Holdovers, 2023). Трансляцию церемонии вел телеканал ABC.

За эту награду боролись еще четверо ее коллег: Эмили Блант («Оппенгеймер», Oppenheimer, 2023), Джуди Фостер («Дайна Найэд», Nyad, 2023), Даниэль Брукс («Цвет пурпурный», The Color Purple, 2023) и Америка Феррера («Барби», Barbie, 2023).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения наград премии «Оскар-2024».

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