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Названа актриса, получившая «Оскар» за роль второго плана

Давайн Джой Рэндольф получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана

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Hollie Adams/Reuters

Актрисе Давайн Джой Рэндольф вручили премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Оставленные» (Holdovers, 2023). Трансляцию церемонии вел телеканал ABC.

За эту награду боролись еще четверо ее коллег: Эмили Блант («Оппенгеймер», Oppenheimer, 2023), Джуди Фостер («Дайна Найэд», Nyad, 2023), Даниэль Брукс («Цвет пурпурный», The Color Purple, 2023) и Америка Феррера («Барби», Barbie, 2023).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения наград премии «Оскар-2024».

Накануне назвали причину, почему Джиджи Хадид не придет на «Оскар» с Брэдли Купером. По данным ET Online, модель решила остаться дома со своей дочерью Хай. Слухи о романе Хадид и Купера впервые появились в октябре 2023 года. До этого Page Six сообщил, что их отношения вышли на новый уровень и «они полностью увлечены друг другом».

Ранее 54-летняя Кейт Бланшетт повторила на показе образ с «Оскара».

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