Судебный процесс может раскрыть личность Бэнкси

Судебный скандал может заставить художника Бэнкси раскрыть свое настоящее имя. Об этом сообщает The Guardian.

По данным британского издания, два коллекционера произведений искусства Ники Кац и Рэй Хауз подали в суд на компанию художника Pest Control из-за ее отказа подтвердить подлинность одного из его изображений. Речь идет о самой скандальной работе Бэнкси — гравюре Monkey Queen («Королева обезьян») с изображением украшенного драгоценностями примата, стилизованным под фото Елизаветы II.

Личность Бэнкси на протяжении десятилетий остается загадкой для средств массовой информации и общественности. По данным газеты The Independent, под именем Бэнкси может скрываться выпускник Соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. Сам художник эту информацию опровергал. По другой версии, художником может быть участник музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная, который в начале карьеры рисовал граффити.

В ноябре 2023 года на сайте BBC Sounds было опубликовано старое интервью Бэнкси, в котором он назвал якобы свое настоящее имя.

Ранее власти в Лондоне попросили полицию помочь вернуть дорожный знак с граффити Бэнкси.