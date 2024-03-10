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Судебный процесс может раскрыть личность Бэнкси

The Guardian: личность Бэнкси может быть раскрыта из-за иска двух коллекционеров

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Kirsty O'Connor - PA Images/Contributor/Getty Images

Судебный скандал может заставить художника Бэнкси раскрыть свое настоящее имя. Об этом сообщает The Guardian.

По данным британского издания, два коллекционера произведений искусства Ники Кац и Рэй Хауз подали в суд на компанию художника Pest Control из-за ее отказа подтвердить подлинность одного из его изображений. Речь идет о самой скандальной работе Бэнкси — гравюре Monkey Queen («Королева обезьян») с изображением украшенного драгоценностями примата, стилизованным под фото Елизаветы II.

Личность Бэнкси на протяжении десятилетий остается загадкой для средств массовой информации и общественности. По данным газеты The Independent, под именем Бэнкси может скрываться выпускник Соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. Сам художник эту информацию опровергал. По другой версии, художником может быть участник музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная, который в начале карьеры рисовал граффити.

В ноябре 2023 года на сайте BBC Sounds было опубликовано старое интервью Бэнкси, в котором он назвал якобы свое настоящее имя.

Ранее власти в Лондоне попросили полицию помочь вернуть дорожный знак с граффити Бэнкси.

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