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Чиновник из Таиланда мог быть причастен к депортации «Би-2»

В Таиланде начали расследование против замглавы национальной полиции Хакпарна

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levab2/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде начали уголовное расследование против начальника национальной полиции, генерала Сурачате Хакпарна. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Таиланда.

Хакпарна, известного по прозвищу «Big Joke» («Большая Шутка» — перевод с английского), и четырех лиц подозревают в причастности к крупной сети онлайн-казино. Все подозреваемые арестованы. Расследование взяла на себя Национальная комиссия по борьбе с коррупцией Таиланда (NACC).

Политик и общественный деятель Дмитрий Гудков (признан в РФ иностранным агентом) заявил в Telegram-канале, что Хакпарн может быть якобы замешан в депортации группы «Би-2».

«Это тот самый шутник, который приходил в камеру к «Би-2» за взятку от российского посольства, чтобы депортировать музыкантов в Россию. <…> Откуда я знаю? — От тех же источников, которые про генконсула России Соснова рассказали. Big Joke воистину!» — заявил Гудков.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

1 февраля группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда. Глава израильского МИДа Исраэль Кац лично встретился с артистами. По его словам, он счастлив, что власти смогли помочь музыкантам избежать экстрадиции в Россию, где им «грозило долгое заключение». Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который угрожал артистам тюрьмой, заявил, что их «все равно где-нибудь поймают».

Ранее Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) показал кадры из тайской тюрьмы.

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