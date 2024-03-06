Ольга Бузова призвала не стремиться повторить ее успех

Певица и телеведущая Ольга Бузова призвала в беседе с NEWS.ru даже не пытаться достичь такого же успеха, что и она.

Бузова заявила, что невозможно повторить ее путь. Она посоветовала найти свою дорогу к успеху.

«Стать такой, как я, невозможно. Невозможно стать Ольгой Бузовой. Но возможно выбрать хорошую профессию и добиться результата», — заявила артистка.

Ольга Бузова окончила географический факультет СПбГУ в 2008 году. В 2004-м она стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

В марте 2024 года создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров назвал Ольгу Бузову антидепрессантом для любой женщины. Продюсер отметил, что телеведущая умеет естественно быть «смешной, глупой и неожиданной». По его мнению, такое поведение артистки повышает самооценку зрительниц.

Ранее Ольге Бузовой сделали предложение.