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Бывшая жена Аршавина вернула себе нос

Экс-супруге футболиста Аршавина Казьминой сделали пластику потерянного носа

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dega_clinic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, бывшая модель Алиса Казьмина смогла вернуть себе нос после того, как он провалился из-за аутоиммунного заболевания. Видео с Казьминой после пластики потерянного носа появилось на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) клиники хирурга Дениса Агапова.

«Важно, когда врач и пациент объединяются, и врач хочет результата вместе с тобой. Потому что я объездила очень много лучших гуру, в том числе, московских, дорогих», — призналась Казьмина во время дня открытых дверей в клинике, добавив, что многие хирурги боялись приступать к операции.

После того, как Агапов восстановил контуры носа, 41-летняя экс-модель больше не скрывает лицо за масками.

На Казьминой Аршавин женился, уйдя от телеведущей Юлии Барановской, в отношениях с которой родилось трое детей. В браке родилась дочь, в 2019 году супруги развелись.

В 2023 году мать Казьминой Наталия Сарычева заявила, что бывший муж дочери не принимает участие в жизни своего ребенка.

Ранее Катя Лель рассказала о причинах развода с мужем.

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