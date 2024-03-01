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Вдова Круга об участии сына в «Новой Фабрике звезд»: «Шел на общих основаниях»

Вдова Круга Ирина: сын не боится хейта из-за участия в «Новой Фабрике звезд»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вдова шансонье Михаила Круга Ирина призналась, что ее сын Александр не боится хейта из-за участия в проекте «Новая Фабрика звезд». Ее слова передает The Voice.

«Нет, у нас прививка с детства от этой ерунды. На «Фабрику» он шел на общих основаниях. Как и все, прошел кастинг. У него ведь действительно хороший музыкальный слух, профессиональное образование и голос», — заявила мать.

Круг добавила, что до сих пор не может найти себе места из-за того, что ее сын будет участвовать в проекте. Она заявила, что рада за Александра, добавив, что сама бы согласилась на участие в легендарном проекте.

27 февраля стало известно, что сын певца Михаила Круга Александр стал участником музыкального шоу «Новая Фабрика звезд», пройдя открытый кастинг. К нему также присоединился Лео Канделаки, сын заместителя гендиректора «Газпром-медиа» и телеведущей Тины Канделаки.

Сообщалось, что и Лео, и Александр уже давно в музыкальной индустрии. Первый выступает со своей рок-группой, а также пишет музыку для сериалов. Круг-младший же гастролирует по России со своей матерью Ириной и участвует в передачах на телевидении.

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