Актер из «Ранеток» попался полиции, когда прятал наркотики в сугробе

Актер из «Ранеток» Юрий Яковлев задержан в Москве с наркотиками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, 22 февраля сотрудники полиции во время патрулирования района Ясенево заметили подозрительного молодого человека, который что-то закапывал в сугроб. Сотрудники остановились для проверки и нашла в снегу под кустами сверток с неизвестным веществом. Экспертиза позже показала, что это — мефедрон общей массой около двух граммов.

Задержанным оказался 31-летний актер Юрий Яковлев. Он стал популярным как исполнитель роли Миши Семенова в подростковом телесериале «Ранетки».

В отношении актера возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Теперь Яковлеву грозит до трех лет лишения свободы.

До этого у актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», нашли пакет с наркотическими веществами.

Ранее россиянина Амфетаминова задержали за торговлю мефедроном.