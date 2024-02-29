Орбакайте хочет выступить перед бойцами СВО

Певица Кристина Орбакайте готова посетить госпитали, в которых лечатся участники СВО. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Если ей сейчас это предложат, она не откажется. Представитель певицы подчеркнул, что в этот визит у нее из-за графика не получится это сделать, но она поедет в следующий», — заявил источник.

Он добавил, что представитель Орбакайте уже вел переговоры с российскими силовыми структурами — певица хотела передать военным билеты на свой концерт в Санкт-Петербурге Источник также уточнил, что Орбакайте любит родину и поддерживает ее.

Недавно отменились почти все концерты Орбакайте в российских городах. Так, организаторы и концертного зала Fesco Hall сообщили о решении отметить выступление певицы во Владивостоке, которое было запланировано на 19 марта. Причиной, по данным СМИ, стало обращения активистов из организации «Культурный фронт России».

До этого организатор выступлений Сергей Зайцев сообщал о том, что выступления артистки в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты. Концерты Орбакайте в Благовещенске должны были состояться 15 и 16 марта, а в Хабаровске — 18 марта.

Ранее сообщалось, что Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове.