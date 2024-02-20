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«Человек не в себе»: Боярская о подготовке Максима Матвеева к роли

Актриса Боярская заверила, что Матвеев очень скрупулезно готовится к ролям

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Genrietta Peryan/Global Look Press

Актриса Елизавета Боярская в интервью «7 дней» рассказала, как ее муж Максим Матвеев готовится к ролям в кино.

В качестве примера артистка привела сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», где Матвеев сыграл старого маньяка Вихрова. По словам Боярской, ее иногда даже пугал собственный муж, который слишком реалистично вживается в роль. Она пошутила, что приняла бы артиста за сумасшедшего, если бы сама не была актрисой.

«Поражает то, как он умеет быть разным, как не боится каких-то острых, иногда на грани фола вещей. Когда Максим мне звонил в перерыве и я слышала этот скрипучий голос, то, с одной стороны, понимала, что так надо, а с другой — думала: «Господи, вот не была бы я актрисой, решила бы, что человек не в себе», — улыбнулась Боярская.

Она заверила, что ее супруг всегда очень ответственно и скрупулезно готовится к ролям в кино, за что Боярская его очень уважает. Также Матвеев старается привести себя в надлежащую для роли физическую форму.

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