Марина Федункив заявила о недостатке женского юмора

Актриса и комикесса Марина Федункив призналась в беседе с aif.ru, что не против вернуться в проект Comedy Woman.

Федункив считает, что сейчас очень мало женского юмора. Из единственных больших проектов она вспомнила «Женский стендап» на ТНТ.

«Но это совсем другой жанр, как мы знаем. А вот в игровом жанре женского юмора мало. Было бы интересно создать что-то этакое, да», — поделилась юмористка.

Федункив призналась, что практически не поддерживает связь с коллегами из Comedy Woman. Она уточнила, что периодически их видит на съемках или праздниках.

В декабре 2023 года актриса Екатерина Варнава призналась, что в проекте Comedy Woman было всего 11 образов, однако ей достался самый несуразный по сравнению с другими участницами персонаж. Поэтому, по мнению комикессы, «вся ненависть» доставалась ей.

Варнава отметила, что на момент участия в Comedy Woman у нее не было постоянного доступа к соцсетям, поэтому она не знала, что в сети пишут. При этом узнав о критике зрителей, артистка поняла, что на этом негодовании «можно ехать и ехать».

Ранее звезду Comedy Woman засняли с бывшим бойфрендом Вали Карнавал.