Красноярку с ушибом головы отказались принимать в травмпункте и обматерили

В Красноярске женщину с ушибом головы отказались принимать в травмпункте и обматерили. Об этом сообщает ТВК.

По информации издания, инцидент произошел 29 апреля. Женщина оступилась на лестнице и ударилась головой о ступеньку, у нее появилась гематома возле глаза и брови. Она не стала вызывать скорую помощь, а вместо этого самостоятельно поехала в правобережный травмпункт. Отмечается, что пострадавшая предварительно пыталась дозвониться в медицинское учреждение, однако ей не ответили.

Когда женщина приехала в травмпункт ей сказали, что она должна обратиться в другое медучреждение. Когда пациентка возмутилась, охранник ответил ей в нецензурной форме и заявил, что «голову они не лечат». Мужчина доказывал, что они отвечают на все звонки, однако, по словам пострадавшей, администратора на месте не было. Она рассказала, что сотрудница появилась позже и была в нетрезвом или сонном состоянии.

В Минздраве сообщили, что женщину действительно должны были направить в другое медучреждение, но «в корректной форме», передает ТВК.

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