В Крыму одноногая женщина бросилась под колеса и после «побежала» на костылях за машиной

В Крыму одноногая женщина попыталась сымитировать ДТП, бросившись под колеса машины и начав звать на помощь. Кадры с видеорегистратора хозяйки машины опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Инцидент Крым».

«Вот такая одноногая дама на костылях легла перед капотом моего автомобиля и начала кричать, что я ее сбила и не оказала первой помощи!!!! После того, как я начала двигаться задним ходом, так как объехать ее не представлялось возможным, она очень шустро начала бежать за мной, кричала нецензурные фразы и пыталась прохожих просить позвонить в полицию», — рассказала водительница.

Она отметила, что в салоне ее автомобиля стоял видеорегистратор, который зафиксировал действия аферистки. Инцидент произошел на выезде от детсада №5 «Солнышко» на Партизанскую.

До этого сообщалось, что полиция арестовала членов семьи из Иркутской области, которые обкрадывали на ходу движущиеся фуры на красноярских дорогах. Один из таких налетов попал на видео. Отмечается, что семья могла совершить до 10 нападений на фуры и украсть вещи и деньги на сумму свыше 700 тыс. рублей. Полиция изъяла у них две машины, которые использовались для совершения краж. Примечательно, что для удобства в этих машинах откидывалось лобовое стекло, через которое злоумышленники цеплялись тросом к грузовикам. Среди украденных вещей оказались бытовая техника, аудио- и видеоаппаратура, одежда, обувь, продукты питания, запчасти, автомасла и т.д.

Ранее в Подмосковье мужчина с игрушечным автоматом Калашникова напугал пассажиров автобуса.