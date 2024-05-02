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Звезда «Деффчонок» рассказала об ухудшении здоровья бабушки после операции

Актриса Галина Боб заявила, что ее бабушку перевели в реанимацию после операции

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Галина Боб рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее бабушка перенесла тяжелую операцию на позвоночник.

По словам Боб, здоровье родственницы крайне ухудшилось после падения на льду в марте. Как оказалось, у женщины разорвалась грыжа. Артистка нашла для бабушки «лучшего» нейрохирурга и на днях ей сделали операцию. Само хирургическое вмешательство прошло хорошо, однако после операции у родственницы актрисы начались проблемы со здоровьем. Появились сильная усталость и головокружение. Во время одной из прогулок женщина потеряла сознание.

«Позвонила бабушка, плачет, что не понимает, что с ней происходит. Что она просто шла, и в секунду рухнула, и вроде ударилась головой, не помнит… Все болит и ходить она снова не может», — поделилась актриса.

Бабушке Боб провели обследование, в ходе которого не нашли никаких повреждений. Однако врачи приняли решение отвезти родственницу актрисы в реанимацию.

«Это все произошло еще вечером, часов в 21:00… Мы с Таней (сестра Галины Боб. — «Газета.Ru»), естественно, в панике и весь следующий день не находили себе места», — рассказала знаменитость.

Боб отметила, что сейчас бабушка чувствует себя лучше. Женщину в скором времени планируют перевести в обычную палату.

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