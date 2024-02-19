«Накатили»: стало известно о драке Шевчука с Расторгуевым из-за Цоя

Журналист Евгений Додолев рассказал о том, как лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук подрался с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым из-за Виктора Цоя (1962-1990). Его цитирует aif.ru.

Драка, уточнил Додолев, произошла после презентации «Черного альбома» группы Цоя «Кино», вышедшего, когда артиста уже не было в живых.

«Артисты «накатили» — повод-то достойный. И когда фронтмен «Любэ» предложил тост (уже не помню детально, какой), нагрузившийся к тому моменту Юрий Юлианович (Шевчук) накинулся на Николая Вячеславовича с наездом: типа «попсовым фонограмщикам» здесь не место, скорбеть по поводу Цоя смеют лишь истинные рокеры, а остальные обязаны помалкивать», — вспоминает он.

По словам Додолева, разнимал Александр Ф. Скляр, который, чтобы расслабить аудиторию, запел «Из-за острова на стрежень на простор речной волны выплывают расписные Стеньки Разина челны».

При этом, рассказал журналист, при жизни Цой не дружил с Шевчуком и относился к нему прохладно.

Также Додолев рассказал, как Цой спел хит «Ласкового мая».

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