Критик назвал самый успешный музыкальный дуэт в истории России

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал музыкальный дуэт Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко самым успешным и красивым в истории России. Его слова передает NEWS.ru.

«От песен, которые они успели записать, народ верещал от восторга, шла жесткая ротация клипов, треков. Вдвоем они неплохо заработали на отчислениях, на концертах и мероприятиях», — вспомнил эксперт.

Бабичев добавил, что Моисеев сильно огорчился, когда сотрудничество артистов прекратилось после ссоры. Он также заявил, что звезды за это время успели записать два суперхита — «Ненавижу» и «Петербург — Ленинград».

Недавно Бабичев назвал Григория Лепса идеальным певцом для записи совместных треков. Он признался, что сотрудничество с артистом обречено на успех для всех певцов. Эксперт вспомнил, что Лепс работал с Тимати, Ириной Аллегровой, Максимом Фадеевым и со Стасом Пьехой. И всегда получалось органично.

«С Розенбаумом они вообще записали альбом на двоих. Казалось бы, где Розенбаум, а где Лепс», — отметил Бабичев.

До этого рэпер Леша Свик посчитал странным и глупым решением отказ артистов петь на сцене с Shaman.

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