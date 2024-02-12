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Блогерша Лерчек планирует заработать на своем имени

Блогерша Лерчек хочет вести образовательную деятельность под своим именем

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Валерия Чекалина/vk.com

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать свой псевдоним Lerchek в качестве товарного знака. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны».

По данным канала, заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Чекалина оставила в начале февраля. Под своим брендом Чекалина сможет запускать клубы здоровья, например, создавать обучающие спортивные курсы и проводить тренировки, а также оказывать рекламные и маркетинговые услуги через свой блог.

Чекалина также получила лицензию на осуществление образовательной деятельности, по данным базы «Спарк».Теперь Чекалина через ИП сможет обучать, нанимать преподавателей и выдавать документ об образовании.

В начале января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил, что Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей. Ранее было возбуждено два уголовных дела в отношении супругов.

В марте 2023 года Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что в Дубае отменили концерт группы «Би-2» по требованию дипломатов РФ.

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