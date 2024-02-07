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Максим Галкин* приехал в Австралию и посмеялся над местным музеем

Комик Максим Галкин раскритиковал выставку Национальной галереи Виктории

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) юмористическую видеоэкскурсию по одному из старейших музеев Австралии — Национальной галереи Виктории.

«Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб», — отметил Галкин.

Таким образом он выразил свое недовольство тем, что сотрудники галереи размещают современное искусство с более классическими произведениями. Также Галкин раскритиковал и красный зал с большим количеством картин. В частности, ему не понравилось слишком плотное расположение полотен и их порядок.

«Я бы назвал: «Я его слепила из того, что было». Видимо, такая задумка. Очень интересно», — пошутил юморист.

27 января Галкин заявил о срыве своего концерта в Индонезии. По словам шоумена, на Бали его не пустили из-за письма от властей России.

Артист также посетовал, что Россия тратит на него «время и усилия многих людей, которые могли бы найти себе более достойное применение во благо Родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом», однако отметил, что воспринимает происходящее как часть рабочей рутины в современных условиях.

Ранее Соседов заявил о готовности заменить Киркорова в шоу «Маска».

*  признан в РФ иностранным агентом
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