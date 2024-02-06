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Борис Акунин* узнал о своем аресте за чашкой кофе

Писатель Борис Акунин сообщил, что узнал о своем аресте в России за чашкой кофе

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Максим Блинов/РИА Новости

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что узнал о своем заочном аресте в России во время перерыва на чашку кофе. Соответствующий его пост появился в журнале «BA Book».

6 февраля Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в виде ареста сроком на два месяца. Срок его ареста будет отсчитываться с момента задержания либо с момента передачи писателя российским правоохранителям в случае экстрадиции в РФ.

«Новость я прочитал за чашкой кофе», — написал Акунин.

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

12 января 2024 года Минюст признал Акунина иностранным агентом. 26 января МВД России объявило писателя в международный розыск.

Ранее в театре ЛДМ изменили мюзикл «Алмазная колесница» по мотивам детектива Акунина.

*  признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов
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