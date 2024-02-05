Павел Воля рассказал о неудачном участии Артема Чекалина в шоу о выживании

Комик Павел Воля на своем вечернем шоу рассказал, как узнал новости о проблемах блогера Артема Чекалина с законом.

«Мы с Артемом познакомились лично за два дня до этих событий. Он сказал, что участвует в шоу, что все круто, мы попрощались со словами: «Скоро увидимся». Все, мы в аэропорту, собираемся лететь в Дубай, и у меня просто начинает валиться в ленте новостей: Чекалины, тюрьма, сидят, не заплатили и все такое», — рассказал Воля.

В ответ на это семья Чекалиных пошутила, что выживать им пришлось не в Дубае, а в Подмосковье.

Некоторое время назад председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил, что Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей. Ранее было возбуждено два уголовных дела в отношении супругов.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее Валентина Талызина рассказала, как отпраздновала свой день рождения в больнице.