Айза рассказала, как ее обманули на миллион рублей

Блогер Айза в своем Telegram-канале пожаловалась, что знакомая обманула ее на миллион рублей.

Она рассказала, что вдвоем с девушкой они планировали снять помещение на Бали, чтобы разделить расходы и работать вместе. Когда Айза вложила примерно миллион рублей в ремонт и на аренду помещения, коллега сообщила о проблемах со здоровьем, а также стала вести себя агрессивно. В итоге блогер пришла к выводу, что не хочет иметь ничего общего с этим человеком.

«Сказала ей, что хочу обратно деньги за аренду, а за ремонт не прошу. Что готова ждать и не тороплю ее. Но там началась такая клоунада! Из серии: «А за что деньги?»; «А какие деньги?». У нас договор и все юридические доказательства, если что», — пояснила Айза.

Блогер отметила, что была шокирована поведением бывшей коллеги. Айза посетовала, что ей очень жаль лишаться помещения в модном месте Бали, однако бывшая жена Гуфа не готова платить своим здоровьем за возможную прибыль.

«Как представлю, что работаю с ней на одном квадратном метре, аж в дрожь кидает», — резюмировала блогер.

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