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В МИД Индонезии назвали причину отказа Максиму Галкину* во въезде на Бали

МИД Индонезии: Максима Галкина не пустили на Бали из-за иммиграционных причин

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Виктор Толочко/РИА Новости

Отказ во въезде на Бали шоумену и юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) связан с иммиграционными проблемами. Об этом заявил представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал, сообщает портал Detik.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — сказал дипломат.

27 января Галкин заявил о срыве своего концерта в Индонезии. По словам шоумена, на Бали его не пустили из-за письма от властей России.

Артист также посетовал, что Россия тратит на него «время и усилия многих людей, которые могли бы найти себе более достойное применение во благо Родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом», однако отметил, что воспринимает происходящее как часть рабочей рутины в современных условиях.

Концерт на Бали должен был состояться 27 января.

До этого стало известно о срыве концертов Галкина в Таиланде.

Ранее Галкин отказался выступать в Дубае.

*  признан в РФ иностранным агентом
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