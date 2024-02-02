Кинокритик рассказал о неудачной экранизации «Мастера и Маргариты»

Режиссер и киножурналист Давид Шнейдеров вступился за экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, раскритикованную в сети. Его цитирует Teleprogramma.pro.

По словам Шнейдерова, он спокойно относится к разным прочтениям классики. В пример кинокритик привел разные экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

«Фильм Франко Дзеффирелли костюмный, абсолютно в духе той эпохи, декорации и экранизацию База Лурманна с Леонардо Ди Каприо с пистолетами, автомобилями, но все это Шекспир. А есть фильм, который называется «Вестсайдская история», вообще весь в танце, но это тоже Шекспир», — сказал он.

Вопрос, уточнил Шнейдеров, лишь в том, удалось ли автору поймать дух эпохи, а попытки показать классические произведения с новой стороны не являются осквернением литературного наследия.

«Не нравится, не смотрите. Вот тем и хорошо кино», — сказал он.

Шнейдеров назвал и неудачную, на его взгляд, экранизацию «Мастера и Маргариты» — по его мнению, это работа режиссера Владимира Бортко, которая, по его мнению, является чтением вслух по ролям.

«Режиссер не для этого снимает кино. Когда режиссер занимается экранизацией, он должен выбрать главное – про что он хочет сказать. Даже у Юрия Кары, на мой субъективный взгляд интереснее были и актерские работы, и подход более Булгаковский», — заключил он.

Накануне актер Евгений Цыганов, сыгравший Мастера в фильме «Мастер и Маргарита», высмеял критиков картины. Он сделал намек на нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были…» — написал артист.

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