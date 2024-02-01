В Госдуме предложили национализировать доход от «Мастера и Маргариты» из-за позиции режиссера

Депутат Госдумы Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом Shot призвал национализировать фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита».

«Человек получил деньги, снял фильм. При этом, как я понимаю, поддерживал ВСУ и во всех смертных грехах расписывался в ненависти к России. Если это действительно так, национализируйте этот фильм, пусть приносит прибыль в казну и тем самым людям, которых так ненавидит этот режиссер», — высказался Делягин.

Накануне активист Виталий Бородин направил обращение, в котором попросил проверить постановщика «Мастера и Маргариты» на финансирование ВСУ. Поводом для обращения стали посты в соцсетях Локшина, в которых он критиковал СВО.

Бородин обратил внимание, что «Мастер и Маргарита», вышедший в январе, был снят на средства из государственного бюджета — на фильм было потрачено около 800 млн рублей. Также Локшин публиковал посты в поддержку Алексея Навального и пожертвовал средства украинской документалистке Миле Жлуктенко.

Ранее кинокритик призвал «забинтовать руки» авторам ремейков советских картин.