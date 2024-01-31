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Вале Карнавал сделали укол в легкие из-за самолечения

Блогерша Валя Карнавал рассказала о перенесенной пневмонии

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Блогерша Валя Карнавал рассказала подписчикам своего Telegram-канала о перенесенной пневмонии и тяжелом лечении.

«У меня реально день в карете, день в медкабинете. Я уже не знаю, как на это реагировать», — призналась она.

По словам девушки, еще 13 декабря у нее поднялась температура до 39,6. Она занималась самолечением — жаропонижающим, порошками от простуды, промыванием носа.

После лечения Карнавал улетела в Таиланд, но кашель не проходил. В Москве после обследований оказалось, что у блогерши пневмония, ей пришлось делать уколы в легкие и 10 дней принимать антибиотики.

Накануне актриса Валентина Талызина сообщила, что хорошо себя чувствует после выписки из больницы.

Валентина Талызина рассказала, что уже 1 февраля вернется на съемки в кино в пока не называемом проекте, а с середины февраля начнет выходить на сцену и сыграет в четырех спектаклях. Артистка отметила, что очень благодарна своему лечащему врачу.

Ранее Бритни Спирс пошутила об отравлении.

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