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Матвиенко заявил, что россияне простят «Би-2» при одном условии

Продюсер Матвиенко: россияне простят «Би-2» и Максима Галкина*, если те изменят взгляды

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Продюсер Игорь Матвиенко рассказал, что российские зрители простят группу «Би-2», шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и других уехавших из РФ артистов при одном условии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По мнению Матвиенко, артисты-иноагенты должны поменять свои взгляды.

«Народ наш, русский, он такой, с добрым сердцем, он прощает. Это наша основная черта», — сказал он.

Кроме того, добавил Матвиенко, россияне вернутся и на концерты таких артистов.

«Потому что прошлых заслуг не отменишь. Большие песни, большие артисты, но вот так сложилось, что они выбрали не совсем правильный путь», — уточнил он.

Накануне стало известно, что задержанных в Таиланде троих участников группы «Би-2» с российским гражданством могут депортировать только в Россию. Еще у двоих, помимо российского, есть паспорта Израиля. 31 января солист группы Лева — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) – прибыл в Израиль. Подробнее о причинах задержания участников «Би-2» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дипломат объяснил подробности депортации музыкантов «Би-2».

*  признан в РФ иностранным агентом
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