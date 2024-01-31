Бузова пожаловалась на выматывающие съемки

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сильно устает после съемок.

Бузова пожаловалась, что после рабочего дня быстро засыпает. Она отметила, что ей тяжело вставать по утрам. При этом ее график не менялся. Певица объяснила, что не сокращала себе время на сон. Телеведущая не понимает, в чем ее проблема.

«То ли это такие съемки, эмоционально которые выматывают. То есть ты много очень вкладываешь энергии. То ли зима», — поделилась исполнительница.

Бузова не раз рассказывала о своем трудоголизме. Она работает на съемках шоу, ходит на репетиции по хореографии, записывает песни и снимает клипы. Звезда часто пренебрегала своим здоровьем и ходила на работу заболевшей или с травмой. В октябре 2023 года она заявила, что боится не найти в графике времени на свою свадьбу.

В январе 2024 года Бузова сообщила о болезни. Певица показывала, как лежит дома с катетером в руке после выступления в Серпухове на морозе. Она призналась, что у нее есть обязательства и планы, которые нельзя перенести, поэтому она продолжает работать во время болезни со сбитой температурой.

Ранее Бузова заявила, что никогда не будет делать платные марафоны.